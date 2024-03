Pericolo valanghe, chiude la Val di Rhemes: turisti evacuati in Valle d’Aosta

MeteoWeb

Per pericolo valanghe, in Valle d’Aosta chiude in via preventiva anche la strada regionale 24 della Val di Rhemes, a monte di Rhemes-Saint-Georges. Lo stop alla circolazione entra in vigore tra le 16 e le 16.30 e isola il comune di Rhemes-Notre-Dame, in fondo alla vallata. “Il pericolo valanghe è in aumento e una valanga si è già avvicinata alla regionale. Stiamo provvedendo a far rientrare le persone che rischiano di rimanere bloccate in paese, prima di chiudere la strada“, spiega il sindaco di Rhemes-Notre-Dame, Firmino Thérisod.

Intanto i comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, isolati dalla tarda mattinata dopo la chiusura della regionale 44 della valle del Lys a partire da Gaby, hanno deciso la chiusura di tutte le scuole – dalla materna alle medie – per la giornata di domani, lunedì 11 marzo. Al momento la strada resta comunque percorribile dai mezzi di soccorso. A Gressoney-La-Trinité chiusi anche il parcheggio di località Eyo – dove già domenica scorsa era arrivata una valanga quando il piazzale era già stato dichiarato inaccessibile – e la regionale 43.

Scialpinisti in un’area di valanghe soccorsi da Vigili del fuoco

Un gruppo di scialpinisti è stato riportato a valle in elicottero per evitare che attraversasse un’area montuosa, nella valle Stura (Cuneo) dove sono cadute numerose valanghe e resta alto il rischio di altri grossi distacchi di neve. L’intervento dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con il Soccorso Alpino piemontese, è avvenuto nella stessa area dove, questa mattina, un gruppo di escursionisti con le racchette da neve, era stato investito da una valanga.

