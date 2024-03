Pericolo valanghe, sindaci della Val d’Aosta e Unione Valsesia: “non uscite di casa”

MeteoWeb

È alto il rischio valanghe sulle Alpi a causa delle abbondanti nevicate in corso che si vanno ad aggiungere a quelle dei giorni scorsi. E così dalle autorità arriva l’allarme a limitare gli spostamenti ed evitare situazioni di pericolo. I sindaci dei comuni valdostani più investiti dalla forte nevicata in corso invitano residenti e turisti a rimanere presso le proprie abitazioni, limitando il più possibile gli spostamenti. È il caso di Cogne, Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean.

Proprio in quest’ultimo comune è caduta una valanga, tra le località Perletoa e Dresal, e per questo la strada regionale 44 è chiusa interamente dal paese più a valle, Gaby – dove si è verificato un altro distacco – sino a Gressoney-La-Trinité, che si trova in fondo alla vallata.

Il bollettino di criticità emesso ora dal Centro funzionale regionale conferma fino alla mezzanotte di oggi l’allerta arancione per valanghe nelle zone Est e Sud-Est del territorio valdostano e gialla nel resto della regione. Per domani, visto il miglioramento delle condizioni meteo – con precipitazioni assenti nella vallata centrale e nelle valli del Gran Paradiso e assenti-localmente deboli sulla dorsale di confine con Francia e Svizzera e nelle due valli del Monte Rosa e di Champorcher – è indicata l’allerta gialla in tutta la regione.

Pericolo valanghe, Unione Valsesia: “non uscite di casa”

Un appello simile arriva dall’Unione Montana dei Comuni della Valsesia (Vercelli), a causa delle forti nevicate in corso in tutta la valle. “A tutti i cittadini da Balmuccia in su, oltre che nelle valli laterali Val Mastallone e Val Sermenza, si chiedi cortesemente di non uscire di casa e non mettersi in viaggio con mezzi se non strettamente necessario. C’è altissimo rischio di valanghe e caduta alberi”.

Per pericolo slavine, la Provincia di Vercelli comunica la chiusura della strada provinciale 10 di Valle Sermenza, all’altezza di Balmuccia, e della provinciale 124 Rimasco-Carcoforo dall’altezza di Rimasco. Infine è stata chiusa al traffico per ragioni di sicurezza anche la provinciale 82 Quare-Rassa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.