Maltempo Piemonte, troppa neve a Ceresole Reale: entra anche in galleria, “non salite”

MeteoWeb

La neve scende abbondante sulle montagne del Piemonte, determinando gravi problemi e disagi. La situazione è difficile anche in alta Valle Orco. La neve è entrata lateralmente nella galleria della 460 del Gran Paradiso, tra Noasca e Ceresole Reale, finendo sulla strada. Sono subito intervenuti i mezzi che hanno già provveduto a rimuoverla. Noasca è rimasta senza corrente e copertura telefonica. Simili problemi anche in alcune borgate di Locana.

“Per motivi di sicurezza a causa della forte nevicata e dell’abbondante presenza di neve al suolo, si prega di non salire a Ceresole Reale – fanno sapere dal Comune e ufficio turistico – le auto vengono fatte tornare indietro all’uscita della galleria”. A Ceresole Villa, la centralina nivometrica dell’Arpa segnala 117cm di neve al suolo, che tiene conto anche degli accumuli dei giorni scorsi. Al lago dell’Agnel, la centralina segna 246cm di neve.

In pianura, è invece la pioggia a causare problemi. A Valperga nuovo allagamento della centralina dell’Enel collocata in un locale di Città metropolitana vicino al Ciac. La zona centrale del paese fino a Salassa è senza corrente.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.