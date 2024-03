Previsioni Meteo Brescia: tutti i dettagli per domani lunedì 1 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 1 Aprile a Brescia mostrano un inizio di giornata caratterizzato da piogge moderate e venti tesi provenienti da est. Le temperature si manterranno intorno ai +11°C, con una sensazione termica leggermente inferiore.

Durante la mattina, la pioggia continuerà a cadere in modo leggero, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +15°C verso le ore 11:00. La copertura nuvolosa sarà quasi totale e l’umidità si attesterà intorno all’80-90%.

Nel pomeriggio, le precipitazioni tenderanno a diminuire di intensità, ma il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno intorno ai +15°C. La direzione del vento cambierà verso sud-ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 15-20 km/h.

In serata, la situazione meteorologica a Brescia sarà caratterizzata da nubi sparse e piogge leggere, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +9°C verso le 23:00. La pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1005hPa.

In conclusione, Lunedì 1 Aprile a Brescia sarà influenzato da un fronte perturbato che porterà piogge e copertura nuvolosa per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno fresche, con venti moderati provenienti da diverse direzioni. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare una giornata umida e piovosa.

Tutti i dati meteo di Lunedì 1 Aprile a Brescia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.8° perc. +11.1° prob. 73 % 19.3 ENE max 42.4 Grecale 82 % 1003 hPa 3 pioggia leggera +11.4° perc. +11° 0.89 mm 17.2 ENE max 34.9 Grecale 92 % 1002 hPa 6 pioggia moderata +12.2° perc. +11.9° 2.07 mm 14.3 SE max 28.3 Scirocco 93 % 1002 hPa 9 pioggia leggera +14.3° perc. +13.9° 0.45 mm 12.9 SE max 18 Scirocco 80 % 1002 hPa 12 pioggia leggera +15.9° perc. +15.2° 0.54 mm 8.3 S max 12.9 Ostro 64 % 1002 hPa 15 pioggia moderata +14.8° perc. +14.2° 1.09 mm 7.7 OSO max 13 Libeccio 69 % 1001 hPa 18 nubi sparse +11.1° perc. +10.4° prob. 76 % 8 NO max 12.5 Maestrale 84 % 1003 hPa 21 cielo coperto +10.2° perc. +9.6° prob. 52 % 8.4 NO max 14.7 Maestrale 89 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.