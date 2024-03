Previsioni Meteo, enorme ciclone sull’Italia nella settimana di Pasqua: maltempo estremo in arrivo

MeteoWeb

Splende il sole e fa caldo al Centro/Nord Italia con le temperature attuali di +23°C a Firenze, +22°C a Roma, Verona, Trento, Bolzano, Latina e Pordenone, +21°C a Milano e Viterbo. Al contrario, al Centro/Sud è una giornata fresca e piovosa, soprattutto in Calabria e Sicilia dove si stanno verificando precipitazioni a tratti intense con locali nubifragi.

I più forti sono nella piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, dove abbiamo piogge torrenziali nella zona di Rosarno. Ma anche nel vibonese, nel lametino e in Sicilia sono in atto forti piogge.

Maltempo in Calabria, nubifragio a Rosarno: allagamenti in città

Nelle prossime ore la situazione meteo migliorerà momentaneamente al Sud, ma peggiorerà nuovamente al Nord dove nel pomeriggio-sera di sabato avremo forti temporali che colpiranno in modo particolare Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Situazione ancora incerta e variabile domenica, mentre la prossima settimana le condizioni del tempo peggioreranno in tutto il Paese per l’avanzata di un enorme ciclone che si posizionerà nel Mediterraneo occidentale già martedì 26 marzo, per poi avvicinarsi all’Italia nei giorni immediatamente successivi. Così nel cuore della settimana di Pasqua avremo forte maltempo in tutt’Italia, con forti temporali, piogge torrenziali e fenomeni meteo estremi estesi da Nord a Sud.

Sui dettagli saremo più precisi nei prossimi aggiornamenti.

