Previsioni Meteo Piemonte: stabilità fino a venerdì

“Un debole promontorio anticiclonico presente sul Mediterraneo occidentale mantiene tempo stabile sulla nostra regione fino a venerdì“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. Tuttavia, “il transito di una debole perturbazione nella giornata di domani porterà ad una temporanea intensificazione della ventilazione in quota con possibile foehn nelle vallate alpine e, in serata, su Verbano, Novarese e Vercellese. Venerdì i valori di geopotenziale avranno una temporanea risalita garantendo tempo stabile e soleggiato sul Piemonte. Sabato una saccatura si addossa all’arco alpino in mattinata per transitare sulla nostra regione nel corso del pomeriggio. Ciò comporta un aumento della nuvolosità in mattinata con venti intensi in montagna e deboli precipitazioni sull’arco alpino e in Appennino. La quota neve scenderà nelle ore centrali fino ai 1500 m sul Piemonte settentrionale. Formazione di foschie e nebbie sulle pianure nelle ore più fredde“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è atteso cielo soleggiato al mattino e velato al pomeriggio sulle pianure; inizialmente nuvoloso in montagna con copertura in diminuzione dal pomeriggio. Possibili foschie e nebbie nelle ore più fredde. Precipitazioni sostanzialmente assenti salvo possibili deboli nevicate sulle Alpi nordoccidentali di confine nelle ore centrali della giornata. Zero termico in aumento a nord sui 3100 m, in calo a sud sui 2800-2900 m. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti deboli da nordovest sulle Alpi, in intensificazione a forti nel pomeriggio e rotazione da nord la sera; deboli da sudest in Appennino al mattino, poi da nord in intensificazione a moderati; sudoccidentali a quote collinari e sul Piemonte sudorientale. Venti moderati o localmente forti per foehn nelle vallate alpine occidentali e settentrionali con possibili raffiche fino agli sbocchi vallivi. Dalla sera intensificazione della ventilazione da nord al confine con la Lombardia.

