Previsioni Meteo Veneto: tempo perturbato nel fine settimana

“Un minimo depressionario si è isolato sulla Toscana, determinando una circolazione ciclonica sul Nord-Italia, con avvezione di aria da sud-est/est in quota“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. “Il tempo mercoledì sulla regione sarà instabile, con precipitazioni discontinue, anche a carattere di rovescio e temporale. Nel corso di giovedì il suddetto minimo tenderà a spostarsi verso l’Adriatico centro-meridionale, determinando residue condizioni di variabilità. Dopo l’affermazione temporanea di una dorsale anticiclonica nella giornata di venerdì, con tempo relativamente stabile, seguirà l’ingresso di una nuova saccatura da ovest, che porterà nel fine settimana tempo perturbato con precipitazioni anche consistenti e quota neve in calo, intorno ai 900/1100m“.

Oggi tempo instabile con cielo in prevalenza nuvoloso sulle Dolomiti con probabilità di precipitazioni nel complesso medio-alta (50-75%) per buona parte della giornata, seppur per fenomeni discontinui. Altrove irregolarmente nuvoloso con schiarite, anche ampie, alternate ad annuvolamenti a tratti anche consistenti, specie sui settori centro-occidentali, associati a una probabilità medio-bassa (25-50%) di precipitazioni sparse e discontinue, anche a carattere di rovescio o temporale. In serata probabile fase di precipitazioni più diffuse a partire da nord-est in spostamento verso ovest. Limite della neve inizialmente fino a 1000-1200 m, localmente più basso nelle valli dolomitiche più chiuse, in lieve risalita nel corso della giornata. Temperature massime in diminuzione. Venti in quota inizialmente moderati/tesi sud-orientali, in seguito deboli/moderati da nord-est. In pianura moderati, a tratti/tesi, da nord-est.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è prevista nuvolosità variabile, a tratti consistente, con presenza di parziali schiarite, specie al mattino. Non si escludono locali riduzioni della visibilità in pianura al primo mattino.

Precipitazioni: Al mattino in prevalenza assenti o al più residue locali nelle prime ore. Nel pomeriggio saranno possibili deboli precipitazioni da locali a sparse sui settori centro-settentrionali, generalmente assenti altrove. Limite della neve a circa 1200/1400 m.

Temperature: Minime in calo, localmente anche marcato, salvo stazionarietà dei valori sulla pianura centro-meridionale; massime senza notevoli variazioni.

Venti: In quota deboli settentrionali. In pianura deboli variabili, salvo moderati rinforzi in serata dai quadranti orientali.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Venerdì 8 in pianura cielo nuvoloso o a tratti parzialmente nuvoloso, con parziali schiarite; sulle zone montane in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: In pianura assenti. Sulle zone montane la probabilità di precipitazioni sarà nel complesso medio-alta (50-75%) per deboli fenomeni sparsi e discontinui, nevosi oltre i 1000/1200 m.

Temperature: Minime senza variazioni di rilievo in pianura, in aumento sulle zone montane; massime in generale diminuzione.

Venti: In pianura in prevalenza da nord-est deboli a tratti moderati. In quota venti in progressivo rinforzo dai quadranti meridionali fino a risultare tesi entro fine giornata.

Mare: Poco mosso.

Sabato 9 cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Fase di precipitazioni, a tratti diffuse in mattinata, al pomeriggio fenomeni in prevalenza assenti o al più deboli locali sulle Dolomiti, dalla sera saranno nuovamente possibili fenomeni sparsi sulla pianura settentrionale e occidentale e sulle zone montane. Il limite della neve inizialmente sarà intorno ai 800/1000 m, in successivo rialzo. In quota venti da tesi a forti da sud-ovest/sud; in pianura moderati da nord-est. Temperature senza notevoli variazioni.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 10 sono attese condizioni di tempo perturbato, con cielo coperto e precipitazioni diffuse per buona parte della giornata. Si tratterà di fenomeni anche consistenti su zone montane, pedemontane e sulla pianura settentrionale, con frequenti rovesci ed occasionali temporali. Limite della neve sarà intorno ai 900/1100 m, localmente più in basso in caso di forti rovesci. Temperature minime in calo in pianura, stazionarie o in aumento in quota; massime senza notevoli variazioni. Nella prima parte della giornata i venti in quota saranno anche forti dai quadranti meridionali, poi si attenueranno. In pianura al mattino rinforzo di Scirocco sulla costa, moderati/tesi da nord-est nell’entroterra.

