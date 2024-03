Sabbia del Sahara sull’Europa, risveglio insolito anche in Svizzera | FOTO

MeteoWeb

Oggi, 30 marzo 2024, i residenti di St. Margrethenberg (foto nella gellery), cosi come di altre località della Svizzera si sono svegliati con un cielo che offriva uno spettacolo insolito. Il Sole splende attraverso le nuvole di polvere sahariana, creando un’atmosfera unica nel paesaggio alpino. Secondo i rapporti dell’Ufficio Federale di Meteorologia e Climatologia MeteoSwiss, questa particolare combinazione meteorologica è prevista durante tutto il periodo pasquale. Mentre il tempo si prevede generalmente soleggiato, la presenza di nubi dovute alla polvere sahariana sarà il fenomeno degno di nota.

La polvere sahariana è trasportata dai venti dal deserto africano fino alla Europa, e in particolare in Svizzera, creando condizioni atmosferiche uniche. Questa polvere, sospesa nell’aria, può diffondere la luce solare in modi insoliti, dando al cielo un aspetto velato e creando spettacolari effetti di colore.

Secondo gli esperti di MeteoSwiss, le nubi di polvere sahariana saranno particolarmente pronunciate nel pomeriggio.

