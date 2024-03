Sabbia del Sahara in Liguria: oltre 20 postazioni oltre i limiti del PM10

MeteoWeb

Le feste di Pasqua hanno assunto connotati “marziani” sull’Italia a causa dell’ingente quantità di sabbia e polvere che dal deserto del Sahara sono state trasportate sul Mediterraneo e in Europa, colorando i cieli e la neve di giallo. “Il trasporto di polveri dai deserti avviene regolarmente per l’azione dei venti. Tuttavia non capita spesso che si verifichino alle nostre latitudini fenomeni così intensi e così duraturi come quello che stiamo vivendo in queste ore”, spiega Arpa Liguria in un approfondimento dedicato al fenomeno.

“In Liguria la strumentazione di monitoraggio della qualità dell’aria ha iniziato a misurare un innalzamento anomalo di polveri, in particolare PM10 (particelle di polvere le cui dimensioni sono inferiori ai 10 micrometri) nella mattinata di venerdì 29 marzo, con valori molto elevati in quasi tutta la regione”, evidenzia Arpal. “La presenza di polveri sahariane in atmosfera, che solitamente si manifesta attraverso le piogge colorate o le tonalità giallo-ocra del cielo, è adesso così abbondante da avere ripercussioni anche sul valore giornaliero: venerdì ben 20 postazioni sono andate oltre i 50 µg/m³, che è il limite da non superare più di 35 volte in un anno per rispettare la normativa vigente. Sabato se ne sono aggiunte altre 4, ritoccando il massimo valore giornaliero misurato”, viene spiegato.

La sabbia del Sahara ricade al suolo anche attraverso la pioggia. I comuni maggiormente interessati da queste piogge ‘polverose’ sono stati Portovenere, La Spezia, Genova e Rapallo. Secondo i dati pubblicati da Arpal, il fenomeno risulterebbe in queste ore in attenuazione.

