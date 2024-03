Scandalo dei Crediti di Carbonio in Australia: “Un disastro”

MeteoWeb

L’Australia ha venduto crediti di carbonio di dubbia provenienza che hanno avuto un impatto trascurabile sulla rigenerazione delle foreste destinata a compensare le emissioni di gas serra. Lo afferma uno studio scientifico pubblicato questa settimana.

La compensazione del carbonio

L’Australia ha destinato quasi 42 milioni di ettari di terreno nell’outback come parte di un programma di rigenerazione forestale, uno dei più grandi progetti di compensazione naturale del carbonio al mondo. Il principio molto controverso della compensazione del carbonio consiste nel contare le tonnellate di CO₂ virtualmente evitate, in particolare moltiplicando il numero di alberi destinati ad assorbirla.

Con questo progetto, l’Australia ha venduto milioni di crediti di carbonio, liberamente acquistati dalle aziende per compensare le proprie emissioni sulla carta e dichiarare di essere “carbon neutral“. Il team di ricercatori alla base dello studio, pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications, Earth & Environment, ha utilizzato immagini satellitari per tracciare i cambiamenti dei boschi in un campione di aree interessate dal progetto.

Le conseguenze

Secondo lo studio, in quasi l’80% delle aree studiate, i boschi hanno ristagnato o addirittura si sono ridotti. “In termini cumulativi, la copertura forestale è aumentata solo dello 0,8% (28.155 ettari) nell’area di 3,4 milioni di ettari analizzata dai ricercatori“, si legge.

“Nonostante la mancanza di cambiamenti positivi nella copertura vegetale, i 143 progetti (studiati dove la copertura forestale non è aumentata) hanno generato 22,9 milioni di crediti” tra il 2013 e il 2022, si legge nello studio.

L’Australia ha quindi venduto crediti di carbonio “che praticamente non esistevano“, afferma Andrew Macintosh, autore principale dello studio. Macintosh, professore di diritto ambientale presso l’Australian National University, ha dichiarato all’Afp: “È un disastro”, che “macchierà” la reputazione dell’Australia.

“Si suppone che ci siano dei controlli nel processo. Ma non li applicano“, ha dichiarato l’ex presidente dell’organismo governativo responsabile del monitoraggio delle compensazioni di carbonio in Australia. “Il nostro sistema è senza dubbio uno dei meno trasparenti al mondo“, afferma.

Il mercato dei crediti di carbonio

Il mercato dei crediti di carbonio, che non è supervisionato da alcun organismo, è esploso negli ultimi anni a livello globale, raggiungendo i due miliardi di dollari nel 2022 prima di rallentare nel 2023, appesantito da indagini che hanno messo in dubbio i benefici ambientali e sociali dei crediti di carbonio.

Il regolatore australiano per l’energia pulita ha negato qualsiasi illecito, assicurando che “una serie di revisioni ha confermato l’integrità” delle compensazioni di carbonio e affermando che emetterà crediti di carbonio solo “quando un progetto può dimostrare la rigenerazione di una foresta indigena“.

Il ministro australiano per i Cambiamenti climatici e l’Energia, Chris Bowen, ha dichiarato che i meccanismi del sistema sono “fondamentalmente solidi“. Nonostante la crescente vulnerabilità ai disastri naturali legati al clima, l’Australia è uno dei maggiori emettitori pro capite di gas serra ed è uno dei maggiori esportatori di carbone termico e di gas al mondo.

L’Australia si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di carbonio del 43% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005, con l’obiettivo di raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050. Secondo lo studio pubblicato martedì, le compensazioni di carbonio sono state un elemento centrale della politica climatica australiana per due decenni.

Secondo i dati della Banca Mondiale, le emissioni pro capite di anidride carbonica dell’Australia sono pari a 15,3 tonnellate, superando i livelli degli Stati Uniti.

