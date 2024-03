Le antiche tracce dell’umanità: scoperti reperti risalenti a 1,4 milioni di anni fa in Europa

MeteoWeb

Nel vasto e intricato mosaico dell’evoluzione umana, ogni ritrovamento archeologico assume un ruolo fondamentale nel dipanare il filo della nostra storia. Uno studio pubblicato su Nature ha gettato nuova luce sulle origini dell’uomo in Europa, rivelando prove sorprendenti della presenza umana datate a circa 1,4 milioni di anni fa. Si tratta di una scoperta epocale, che ha il potenziale di rivoluzionare la nostra comprensione dell’arrivo dei primi esseri umani nel continente europeo e della direzione del loro viaggio attraverso i millenni.

Gli ominidi in Eurasia

Da tempo gli studiosi si interrogano sull’arrivo degli ominini in Eurasia, stimato tra due e un milione di anni fa. Tuttavia, la mancanza di siti archeologici datati con precisione ha reso questa ricerca un vero e proprio enigma. Ora, grazie a un team di ricercatori guidati da Roman Garba, un nuovo capitolo della nostra storia ancestrale si svela sotto la luce scrutatrice della scienza.

Il fulcro di questa scoperta rivoluzionaria è il sito archeologico di Korolevo, situato nell’Ucraina occidentale. Da decenni, questo sito ha restituito frammenti del passato, tra cui strumenti del Paleolitico, ma nessuno è mai riuscito a datarlo con precisione. Grazie a un metodo di datazione innovativo basato sul decadimento dei nuclidi cosmogenici, i ricercatori hanno finalmente ottenuto una stima attendibile dell’età dei reperti rinvenuti a Korolevo, in Europa: circa 1,4 milioni di anni. Si tratta di un traguardo straordinario, che pone Korolevo al centro delle nostre riflessioni sulla colonizzazione umana dell’Europa.

Korolevo

Ma cosa ha reso Korolevo così significativo nel panorama archeologico? Oltre alla sua età eccezionale, Korolevo occupa una posizione geografica strategica, situata tra il Caucaso e l’Europa sud-occidentale. Queste regioni sono già note per essere state abitate dagli ominini circa 1,8 milioni e 1,2 milioni di anni fa, rispettivamente. La datazione di Korolevo non solo conferma la presenza umana in questa regione fin dai suoi albori, ma suggerisce anche che l’Europa potrebbe essere stata colonizzata da est a ovest, un’ipotesi a lungo dibattuta ma fino ad ora priva di prove concrete.

Comprendere l’evoluzione

Tuttavia, la portata di questa scoperta va oltre la sua importanza storica. Rappresenta un tassello fondamentale nella comprensione dell’evoluzione umana e delle nostre origini ancestrali. Ma c’è di più: getta nuova luce sulla capacità degli ominini primitivi di adattarsi e prosperare in ambienti diversi e mutevoli. Attraverso l’analisi dell’idoneità dell’habitat negli ultimi 2 milioni di anni, i ricercatori suggeriscono che gli ominini primitivi potrebbero aver sfruttato i periodi interglaciali più caldi per colonizzare siti a latitudini più elevate, come Korolevo. Questo approccio dinamico e adattativo potrebbe avere avuto un ruolo cruciale nella nostra espansione e sopravvivenza come specie.

I reperti rinvenuti in Europa ci insegnano che la storia dell’umanità continua a rivelare i suoi segreti, e noi, come custodi di questo patrimonio condiviso, abbiamo il dovere di ascoltare e imparare.

