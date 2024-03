Terzo lancio di Starship, la FAA apre una nuova indagine

MeteoWeb

Per la 3ª volta in 11 mesi, la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti sta indagando su un volo del razzo Starship di SpaceX. Il 3° liftoff è avvenuto giovedì 14 marzo, dal sito Starbase di SpaceX nel Sud del Texas. L’azienda aveva l’obiettivo di fare rientrare entrambi gli elementi di Starship – il booster Super Heavy primo stadio e lo stadio superiore Starship – per atterraggi nell’oceano, ma entrambi i veicoli hanno finito per disintegrarsi nell’atmosfera.

Il volo di prova pertanto si qualifica come un incidente, e la FAA vuole sapere cosa è successo. L’agenzia ha annunciato che sovrintenderà a un’indagine condotta da SpaceX sugli eventi di giovedì.

I voli di Starship

Starship, alto 122 metri, che SpaceX sta sviluppando per trasportare persone e payload sulla Luna e su Marte, ha spiccato il volo per la prima volta nell’aprile 2023, in un test che è durato solo 4 minuti. È decollato anche a novembre, raggiungendo diversi importanti traguardi, tra cui la separazione di stadi. La 2ª missione di prova si è conclusa dopo soli 8 minuti.

La FAA ha sovrinteso alle indagini di SpaceX in riferimento ad entrambi i voli. La prima indagine ha identificato 63 azioni correttive che l’azienda doveva intraprendere prima di lanciare nuovamente, e la seconda ne ha trovate 17. Il numero sarà probabilmente ancora più basso per il terzo volo, dato il grande progresso compiuto da Starship. Ad esempio, Super Heavy ha superato con successo il burn dopo essersi separato dallo stadio superiore, anche se il gigantesco booster non è riuscito ad eseguire correttamente l’accensione di atterraggio e si è disintegrato a circa 462 metri sopra il Golfo del Messico.

Lo stadio superiore di Starship ha raggiunto la velocità orbitale e ha raggiunto la sua corretta traiettoria di “coast”, in viaggio verso un atterraggio pianificato nell’Oceano Indiano. Tuttavia, il veicolo ha iniziato a ruotare mentre rientrava nell’atmosfera terrestre, e si è disintegrato circa 50 minuti dopo il lancio.

Il 4° volo

Non è chiaro quando avverrà il quarto volo di prova di Starship, la FAA non concederà una licenza di lancio fino a quando l’indagine sull’incidente attuale non sarà conclusa e SpaceX non avrà implementato le azioni correttive richieste, qualunque esse siano. Si può presumere però che SpaceX sarà pronta a volare quando otterrà la luce verde.

“Oggi abbiamo quattro Ship e quattro booster Super Heavy costruiti, con altri che escono dalla linea di produzione mentre la nostra star factory continua a crescere,” ha affermato Siva Bharadvaj, ingegnere delle operazioni spaziali presso SpaceX, durante il webcast del lancio di giovedì. “Questi veicoli sono pianificati per futuri test di volo proprio come quello di oggi,” ha aggiunto. “Infatti, proprio questa settimana, abbiamo effettuato un test di accensione statica della nostra prossima Ship che sta pianificando di volare e ci aspettiamo di testare il booster non appena il supporto di lancio sarà libero dal test di volo di oggi“.

