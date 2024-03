USA, al via cura del melanoma avanzato con terapia cellulare: grandi speranze dal lifileucel

MeteoWeb

Oltre 35 anni dopo la sua invenzione, una terapia che utilizza cellule immunitarie estratte dal tumore di una persona per combatterlo sta finalmente arrivando ai pazienti. Almeno 20 persone negli USA con melanoma avanzato hanno intrapreso un trattamento con i cosiddetti linfociti infiltranti il tumore (TIL), che prendono di mira e uccidono le cellule tumorali. Il trattamento, chiamato lifileucel, è la prima terapia TIL ad essere approvata dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense. Ed è la prima terapia con cellule immunitarie a ottenere l’approvazione della FDA per il trattamento di tumori solidi come il melanoma.

I medici utilizzano già cellule immunitarie chiamate cellule CAR-T (recettore chimerico dell’antigene) per curare il cancro, ma la terapia CAR-T viene utilizzata solo contro i tumori del sangue come la leucemia. I TIL, invece, sono un tipo di cellula immunitaria naturale chiamata cellula T. I TIL riconoscono bersagli, chiamati antigeni, sulla superficie delle cellule tumorali e si insinuano nei tumori solidi per ucciderli. Negli studi clinici, il trattamento TIL ha messo alcune persone con melanoma in remissione fino a 20 anni.

Come funziona il lifileucel

Per questo trattamento, dopo che il tumore di una persona è stato rimosso, i chirurghi inviano campioni di tessuto a un laboratorio che isola i TIL e li fa crescere per tre settimane finché non si sono moltiplicati in miliardi di cellule. Prima che i TIL vengano reinfusi nella persona trattata, al ricevente viene somministrata la chemioterapia e una sostanza chimica immunitaria chiamata interleuchina-2 (IL-2) che uccide temporaneamente le cellule immunitarie per fare spazio ai TIL.

Per ora, lifileucel può essere utilizzato solo come trattamento di ultima istanza nelle persone con alcune forme di melanoma avanzato che non hanno risposto ad altri trattamenti. Ma Iovance e altri stanno attualmente testando il lifileucel come trattamento di prima linea contro il melanoma. Alcune prove suggeriscono che potrebbe essere ancora più efficace come trattamento di prima o seconda linea, prima che un trattamento aggressivo possa danneggiare i TIL nei tumori.

Nello studio condotto da Iovance che ha testato il lifileucel su 153 persone con melanoma, i tumori si sono ridotti nel 31% dei partecipanti. E in un secondo studio condotto in Danimarca, il 20% delle persone che hanno ricevuto la terapia TIL sono andate in remissione completa, rispetto al 7% di coloro che hanno ricevuto un farmaco diverso.

L’approvazione negli USA

L’uso dei TIL in America è il frutto degli studi di Steven Rosenberg, ricercatore sul cancro e chirurgo presso il National Cancer Institute di Bethesda, nel Maryland, che per primo ha dimostrato che i TIL potrebbero ridurre i tumori nelle persone con melanoma.

La FDA ha concesso l’approvazione il 16 febbraio per il lifileucel, venduto con il nome di Amtagvi dalla società di biotecnologie Iovance Biotherapeutics, con sede a San Carlos, in California. L’approvazione “è un grande risultato”, afferma lo specialista TIL Nick Restifo, capo scienziato presso Marble Therapeutics a Boston, nel Massachusetts, sentito dalla rivista “Nature”. L’esperto sostiene che aprirà la strada all’uso dei TIL per trattare altri tumori, compresi i tumori del polmone e del pancreas, nel prossimo futuro.

I costi

Iovance ha affermato che prevede di far pagare 515.000 dollari per il trattamento, rendendolo ancora più costoso di alcune delle sei terapie CAR-T approvate negli Stati Uniti. Ma altri approcci potrebbero rendere i TIL più convenienti, afferma Inge Marie Svane, immunologa oncologica presso l’Ospedale universitario di Copenaghen che sta conducendo studi TIL in Europa. Diversi ospedali universitari stanno coltivando TIL per il melanoma senza il coinvolgimento di un’azienda, utilizzando un processo che costa circa 50.000 euro.

