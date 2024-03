Vento forte in Sicilia: danni e disagi anche a Marsala | FOTO

MeteoWeb

La violenta ondata di maltempo che ha colpito il Trapanese nella notte scorsa ha lasciato segni tangibili anche in diverse aree di Marsala. Nel cuore del centro storico, lungo Via Garibaldi, i tavoli e le sedie dei ristoranti hanno letteralmente preso il volo con le forti raffiche di vento. Nel Cimitero cittadino, invece, i danni sono stati ancor più evidenti, con il crollo di numerosi alberi di grandi dimensioni. Attualmente, il sindaco Massimo Grillo, accompagnato dall’assessore Ivan Gerardi e dal comandante della Polizia municipale Vincenzo Menfi, sta conducendo un sopralluogo per valutare l’entità dei danni e coordinare eventuali interventi di riparazione e messa in sicurezza delle zone colpite. “In queste ore i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale stanno monitorando il territorio e, in raccordo con i tecnici comunali, stanno intervenendo delimitando le aree più pericolose e rimuovendo i pericoli attuali,” ha evidenziato il primo cittadino.

