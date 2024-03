Forte vento a Messina: luminarie rischiano di crollare, chiusa una strada

MeteoWeb

Il forte vento che da ieri sferza il Sud continua a provocare disagi, soprattutto in Sicilia. A Messina, le forti raffiche rischiano di far cadere le luminarie allestite per le festività di Pasqua. Così, è stato deciso di chiudere al traffico via Tommaso Cannizzaro nei pressi della Chiesa della Madonna della Mercede. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia locale.

