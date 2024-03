Forte vento in Piemonte: oltre 100km/h in Val Susa

MeteoWeb

Forte vento oggi in Piemonte per “la discesa di un fronte freddo dal Mar Baltico“, spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Registrate raffiche fino a 123km/h sulla Gran Vaudala, nel territorio del Gran Paradiso, 107km/h sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere, tra le valli Chisone e Susa. Alla periferia di Torino raffiche a 65km/h, a Caselle oltre 56km/h, forte vento anche in centro città. Raffiche oltre i 100km/h a Ronco Scrivia (Genova), al confine con la provincia di Alessandria.

Nella riserva naturale della Vauda (Torino), è stato segnalato anche un incendio.

Nella giornata di domani, domenica 24 marzo, il vento perderà di intensità. Dalla serata di lunedì 25, una “nuova area depressionaria atlantica, posizionata sulla Penisola Iberica – spiega Arpa – convoglierà venti umidi di scirocco, dando luogo a un aumento della nuvolosità e a deboli precipitazioni sul settore meridionale, che si estenderanno a tutto il Piemonte dalla tarda mattinata di martedì”.

