Maltempo, inizia il peggioramento al Nord: forte grandinata a Milano | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Inizia il peggioramento che stasera colpirà in maniera intensa il Nord-Est, al confine con la Slovenia. Il fronte freddo che ha attivato forti correnti di Fohn in Piemonte sta portando temporali grandinigeni su Milanese e al Nord-Est. Un forte temporale è ancora in atto ad ovest di Milano: è così grande che si vede persino dal Piemonte (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Proprio il capoluogo lombardo è stato colpito da una forte grandinata nei quartieri meridionali e occidentali. I chicchi di ghiaccio, accompagnati dal vento, hanno provocato danni alle auto in sosta ma non si registrano al momento gravi problemi. La grandine ha raggiunto i 2cm in alcune località del Milanese, imbiancando le strade.

Forte grandinata nei quartieri occidentali e meridionali di Milano

Forte temporale nel Milanese, la grandine imbianca Corsico

Il maltempo interessa anche l’Alto Adige. Mentre nevica al Brennero, a Bolzano e nella zona orientale della provincia si registrano i primi violenti temporali, con acquazzoni e forti raffiche di vento. Per il capoluogo altoatesino si tratta del primo temporale del 2024.

Nelle prossime ore, il fronte freddo porterà altri temporali specialmente sul Friuli-Venezia Giulia e sul Veneto orientale.

