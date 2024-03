Forte vento in Sicilia, crolla muro a Sferracavallo: auto distrutte

MeteoWeb

Il forte vento che ha soffiato per tutta la notte a Palermo e provincia ha fatto crollare un altro muro sulle auto parcheggiate a Sferracavallo. È successo in via Schillaci. Era già successo in via Croce Rossa e in via Conte Federico. Diversi i massi che si sono staccati dalla struttura, colpendo almeno quattro mezzi e danneggiandoli gravemente. Per fortuna, al momento dell’impatto, non vi erano passeggeri nei veicoli. “Auspichiamo un intervento urgente che ripristino lo stato dei luoghi“, ha commentato il consigliere della VII circoscrizione Giovanni Galioto.

Inoltre, sempre a causa del vento, un albero è crollato su un’edicola in via Castelforte. Per fortuna non si sono registrati feriti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.