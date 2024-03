Vento di oltre 100km/h in Valle d’Aosta: bloccata la seggiovia Cretaz | VIDEO

MeteoWeb

Dopo la nevicata di questa mattina, forti raffiche di vento improvvise, superiori ai 100km/h, hanno interessato la zona del comprensorio di Breuil-Cervinia, in Valle d’Aosta. In pochissimo tempo, il vento è passato da 20-30km/h fino a 110km/h. Tale situazione ha richiesto una rapida chiusura per motivi di sicurezza della seggiovia Cretaz. L’impianto era già stato chiuso al pubblico per il repentino peggioramento delle condizioni e gli ultimi passeggeri stavano raggiungendo la stazione a monte. Nella fase di scarico della linea – avvenuto in totale sicurezza e secondo le procedure – si è registrato un ulteriore aumento del vento. Tutte le persone a bordo sono arrivate a destinazione senza conseguenze.

Il vento ha rallentato anche il funzionamento della telecabina Breuil-Cervinia – Plan Maison e dell’adiacente funivia Breuil-Cervinia – Plan Maison. Anche in questo caso, le linee sono state scaricate in totale sicurezza, grazie al pronto intervento e alla professionalità dei dipendenti della società.

