Allerta Meteo, dal 1° maggio tre giorni di piogge torrenziali: Italia sott’acqua

MeteoWeb

La settimana che ci condurrà da aprile a maggio è iniziata con un lunedì particolarmente mite sull’Italia: le temperature massime hanno raggiunto valori ragguardevoli, soprattutto al Nord/Est, nelle Regioni tirreniche e nelle zone sottovento del Sud con +30°C a Reggio Calabria, Trapani e Pordenone, +29°C a Udine, Latina, Orte e Grazzanise, +28°C a Viterbo, Guidonia, Grottaglie, Alghero e Gela, +27°C a Napoli, Messina, Salerno, Lecce, Ciampino, Caserta e Frosinone, +26°C a Roma, Firenze, Bolzano, Grosseto, Treviso, Padova, Verona, Trieste, Matera, Pisa e Foggia.

Anche martedì 30 aprile il clima rimarrà mite in tutt’Italia, con temperature in ulteriore aumento in Calabria e Sicilia, ma nel corso della giornata da ovest risaliranno i primi forti temporali che nel pomeriggio-sera raggiungeranno il mar Tirreno e colpiranno la Sardegna. In serata inizierà a piovere anche al Nord/Ovest, e sarà l’inizio di un grande peggioramento che comprometterà la festa dei lavoratori di mercoledì 1 maggio, quando un profondo ciclone alimenterà forte maltempo in tutto il Paese:

Sarà solo l’inizio di un grande peggioramento che continuerà a colpire l’Italia in modo particolarmente intenso anche giovedì 2 e venerdì 3 maggio, provocando piogge torrenziali in tutto il Paese. Le Regioni più colpite saranno la Sardegna (mercoledì mattina), il Nord/Ovest (tutto mercoledì e giovedì mattina), le Regioni centrali tirreniche (mercoledì e giovedì), il Nord/Est (giovedì). Alto il rischio di pesanti allagamenti, frane, smottamenti e inondazioni, in modo particolare al Nord/Ovest dove i livelli idrometrici sono già elevatissimi.

Attenzione anche alle temperature: giovedì e venerdì tornerà il freddo, particolarmente pungente al Centro/Nord.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.