Allerta Meteo Emilia Romagna: codice arancione per la piena del Secchia

Si ridimensiona l’allerta meteo in Emilia-Romagna. L’unica situazione preoccupante rimane quella del fiume Secchia, nel Modenese e per questo l’allerta arancione, in vigore nel Modenese e nel Reggiano, è stata prorogata dalla Protezione Civile anche per domani, martedì 2 aprile, ma limitata all’area di Modena, quella appunto interessata al propagarsi della piena del Secchia. La piena infatti potrebbe rendere possibile l’occupazione delle aree golenali. L’attenzione resta sempre alta anche nelle aree montane per le possibili frane.

“Nella giornata di martedì 2 aprile sono previsti residui rinforzi di ventilazione sud-occidentale di burrasca moderata (tra 60 e 80km/h) sulle aree montane e collinari dell’appennino romagnolo, in progressiva attenuazione pomeridiana. La criticità idraulica sul settore centro-occidentale della regione è riferita alla previsione di propagazione della piena sul tratto vallivo del fiume Secchia, con possibile occupazione delle aree golenali, e al transito della piena del fiume Po. Nelle aree montane centro-occidentali saranno possibili localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, a seguito delle piogge dei giorni precedenti”, si legge nel bollettino.

