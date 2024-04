Allerta Meteo, forte maltempo al Nord tra lunedì e martedì: tanta neve fino a bassa quota!

MeteoWeb

In questa domenica nel cuore della Primavera, le condizioni meteo stanno peggioramento bruscamente al Nord Italia per l’arrivo di un nuovo ciclone che nei prossimi giorni, all’inizio della nuova settimana, provocherà maltempo estremo. L’aria continua a rimanere fredda, molto fredda per il periodo, tanto che la scorsa notte in Abruzzo si sono verificate le nevicate più abbondanti di tutto l’inverno.

Spettacolare l’ultima immagine satellitare sull’Italia, dove si evidenzia molto bene la ciclogenesi in atto proprio sul Nord Italia con forti piogge che scaturiscono da temporali in formazione a macchia di leopardo su tutto il territorio dell’Italia settentrionale:



Questa situazione è ancor più estesa in Europa, dov’è in corso maltempo molto diffuso e freddo tipicamente invernale sulla quasi totalità del Continente, dove abbiamo nevicate sparse fin in pianura. L’Italia, infatti, è solo ai margini di questa grande anomalia fredda di primavera:

Domani, lunedì 22 aprile, il maltempo si intensificherà proprio al Nord Italia dove avremo l’approfondimento di un ciclone che alimenterà forti piogge, temporali e nevicate su tutto il settentrione. La neve scenderà a quote molto basse, fino a 400–500 metri di altitudine tra Piemonte ed Emilia Romagna, addirittura fino a 300 metri di altitudine in Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia. Proprio come se fossimo ancora in pieno inverno.

Il maltempo al Nord proseguirà anche martedì 23, mentre tra mercoledì 24 e giovedì 25 si estenderà al Sud con temperature in ulteriore calo.

