Allerta Meteo Toscana: ancora vento e mareggiate

La perturbazione in transito sull’Italia continua a interessare anche la Toscana, in particolare con rinforzo dei venti. Pertanto, la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha aggiornato l’allerta meteo gialla per oggi, lunedì 1 aprile. Lo stato di vigilanza per mare mosso e mareggiate interesserà dalle 18 fino alla mezzanotte la costa centro-settentrionale e l’Arcipelago. Per vento forte, allerta meteo gialla dalle 15 alla mezzanotte di oggi sui rilievi appenninici.

Per quanto riguarda la pioggia, il transito di un sistema perturbato porta piogge in trasferimento dalle zone occidentali a quelle interne e centro-meridionali da metà giornata, si spiega ancora dalla Sala operativa. Mare molto mosso in aumento temporaneamente e agitato nel tardo pomeriggio-sera sul settore settentrionale. Domani, martedì 2 aprile, mare molto mosso a nord dell’Elba, in attenuazione in serata.

