Allerta Meteo in Veneto per rischio valanghe e alcuni bacini idrografici

La situazione meteorologica nel Veneto è ampiamente migliorata, ma si fanno ancora sentire le conseguenze dell’ondata di maltempo dei giorni scorsi, soprattutto per la criticità idraulica su alcuni bacini idrografici e per il rischio valanghe dopo la tanta neve caduta. La Protezione Civile regionale, dunque, ha emesso oggi un avviso di criticità idraulica (allerta meteo gialla) valevole fino alle 14.00 di domani, mercoledì 3 aprile, sui bacini idrografici Adige-Garda e Monti Lessini; Po-Fissero-Tartaro-Cabalbianco e Basso Adige; Basso Brenta-Bacchiglione; Livenza-Lemene-Tagliamento.

La molta neve caduta, soprattutto sulle Dolomiti, ha portato a emettere un avviso criticità valanghe di colore giallo sulle aree denominate Mont 1B e Mont 1D, entrambe dolomitiche, a partire da domani alle ore 8.00. Per le Prealpi la previsione è di assenza di criticità prevedibili.

Frane nel Bellunese

I tecnici della Provincia di Belluno oggi hanno fatto sopralluoghi in diverse zone per toccare con mano gli strascichi del maltempo di Pasqua e Pasquetta. Nessuna criticità particolare per l’incolumità pubblica, ma alcuni movimenti, piccole frane e smottamenti. In particolare, due frane sulla SP3, in zona Rivamonte Agordino, una segnalazione di massi in movimento a Rocca Pietore, uno smottamento a Tambre e una leggera colata a Venas (località Borgata Giau), dove è stata verificata la tenuta delle opere di difesa realizzate nei mesi scorsi dalla Provincia.

Al momento, il settore Difesa del suolo sta predisponendo l’intervento a Venas, per svuotare le vasche di contenimento che risultano piene di detriti. E sta analizzando la situazione a Rocca Pietore: dagli accertamenti sarà possibile decidere se stabilizzare i massi in movimento oppure rimuoverli. Sono in corso sopralluoghi su tutte le altre situazioni di dissesto segnalate.

