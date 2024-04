Gli anelli dell’Etna conquistano la NASA, la foto del giorno è siciliana

MeteoWeb

L’occhio acuto della NASA non si è lasciato sfuggire i “volcanic vortex rings“, gli anelli di gas che l’Etna ha emesso per un lungo periodo, creando spettacoli anche nei suoi momenti di apparente quiete. L’ente spaziale americano ha scelto di dedicare a questo fenomeno la pubblicazione odierna della serie di fotografie astronomiche (https://apod.nasa.gov/apod/astropix.html). La spettacolare immagine è stata catturata poco prima dell’alba del 7 aprile dall’astrofotografo siracusano Dario Giannobile, che per farlo si è recato a Gangi, un suggestivo borgo nelle Madonie, tra i più belli d’Italia.

Tecnicamente conosciuti come anelli di vortice, le pareti del vulcano rallentano leggermente l’esterno degli sbuffi di fumo emessi, facendo sì che il gas interno si muova più velocemente. Un cerchio di bassa pressione si sviluppa in modo che lo sbuffo emesso di gas vulcanico e cenere si avvolga in un anello, una struttura geometrica familiare che può essere sorprendentemente stabile mentre sale, spiega la NASA. Gli anelli di fumo sono piuttosto rari e richiedono una coincidenza tra la giusta geometria dello sfiato, la giusta velocità del fumo espulso e la relativa calma dell’atmosfera esterna.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.