Blue Origin torna a volare, annunciato l’equipaggio della missione NS-25

È stato annunciato l’equipaggio del primo volo spaziale di Blue Origin dall’agosto 2022. L’azienda di Jeff Bezos ha annunciato i nomi dei 6 membri dell’equipaggio della missione turistica spaziale NS-25, che partirà dal sito di Blue Origin nel West Texas, in data ancora da definirsi.

Tra i 6 anche l’ex capitano dell’Aeronautica Statunitense Ed Dwight, primo afroamericano ad essere entrato nel programma di addestramento dell’Air Force da cui la NASA ha selezionato gli astronauti. “Nel 1961, Ed fu scelto dal presidente John F. Kennedy per entrare in addestramento presso la Aerospace Research Pilot School (ARPS), un programma di addestramento al volo di élite dell’Aeronautica Statunitense noto come un percorso per entrare nel NASA Astronaut Corps,” ha spiegato Blue Origin. “Nel 1963, dopo avere completato con successo il programma ARPS, Ed fu raccomandato dall’Aeronautica Statunitense per il NASA Astronaut Corps ma alla fine non fu tra quelli selezionati“.

Il primo astronauta afroamericano a raggiungere lo Spazio fu Guion Bluford, che volò sulla missione STS-8 dello Shuttle Challenger nel 1983.

Gli altri 5 membri dell’equipaggio NS-25 Mason Angel, Sylvain Chiron, Kenneth L. Hess, Carol Schaller e Gopi Thotakura.

L’equipaggio NS-25 volerà a bordo del veicolo New Shepard di Blue Origin, un razzo-capsula riutilizzabile che porta passeggeri nello Spazio suborbitale. Come suggerisce il nome, NS-25 sarà la 25ª missione in totale per New Shepard, che effettua voli di ricerca oltre che “gite” turistiche.

New Shepard ha subito un’anomalia durante NS-23, un volo senza equipaggio lanciato nel settembre 2022. Il primo stadio è stato distrutto, ma la capsula secondo stadio è atterrata in sicurezza con paracadute.

L’incidente, che Blue Origin ha attribuito a un “fallimento termo-strutturale” del ugello del motore BE-3PM del primo stadio, ha tenuto New Shepard a terra per più di un anno. Il veicolo suborbitale è tornato in volo lo scorso dicembre per una missione senza equipaggio.

NS-25 sarà il primo lancio di New Shepard dopo il volo di dicembre 2023 e la prima missione con equipaggio per il veicolo dal NS-22 nell’agosto 2022.

