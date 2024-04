Meteo, il ciclone si allontana sul Maghreb, temperature in forte aumento sull’Italia: le massime di oggi

MeteoWeb

L’alta pressione si espande sull’Italia, riportando condizioni di stabilità e un importante rialzo delle temperature nel Paese, già a partire da oggi. I satelliti mostrano il nostro Paese ormai libero dalle nubi, tranne qualche velatura su Calabria e Isole Maggiori, con il ciclone responsabile del maltempo dei giorni scorsi che si sposta su Algeria e Tunisia. Così, mentre in Italia si prospetta un weekend quasi estivo, con diffuse temperature di +25-30°C, per il Nord Africa è alto il rischio di devastanti alluvioni. Posizionandosi nell’entroterra sahariano, infatti, il ciclone provocherà piogge torrenziali tra Algeria e Tunisia, che potranno portare a gravi alluvioni.

Sull’Europa centro-occidentale, invece, risale un poderoso Anticiclone delle Azzorre, che porterà grande caldo in questa zona del continente, Italia inclusa.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 12 aprile, in alcune località italiane:

+30°C a Roma, Santa Maria Capua Vetere, Pescia

a Roma, Santa Maria Capua Vetere, Pescia +29°C a Caserta, Capua, Latina, Terni, Foligno, Firenze

a Caserta, Capua, Latina, Terni, Foligno, Firenze +28°C a Benevento, Castelvetrano, Acate, Frosinone, Spoleto, Siena, Prato, Lucca, Genova

a Benevento, Castelvetrano, Acate, Frosinone, Spoleto, Siena, Prato, Lucca, Genova +27°C a Milano, Como, Sondrio, Crema, Chiavenna, Torino, Imperia, Aosta, Trento, Bolzano, Padova, Udine, Pordenone, Modena, Arezzo, Perugia, Napoli, Cosenza, Taranto, Licata, Sciacca, Uta

a Milano, Como, Sondrio, Crema, Chiavenna, Torino, Imperia, Aosta, Trento, Bolzano, Padova, Udine, Pordenone, Modena, Arezzo, Perugia, Napoli, Cosenza, Taranto, Licata, Sciacca, Uta +26°C a Verona, Trieste, Brescia, Mantova, Pavia, Lodi, Cremona, Lecco, Vercelli, Reggio Emilia, Piacenza, Ferrara, Norcia, Avellino, Isernia, Iglesias

a Verona, Trieste, Brescia, Mantova, Pavia, Lodi, Cremona, Lecco, Vercelli, Reggio Emilia, Piacenza, Ferrara, Norcia, Avellino, Isernia, Iglesias +25°C a Varese, Alessandria, Asti, Novara, Biella, Rovigo, Belluno, Bologna, Forlì, Pisa, Cagliari, Caltanissetta

a Varese, Alessandria, Asti, Novara, Biella, Rovigo, Belluno, Bologna, Forlì, Pisa, Cagliari, Caltanissetta +24°C ad Asti, Brunico, Cesena, Rimini, L’Aquila, Chieti, Lecce, Foggia, Campobasso

ad Asti, Brunico, Cesena, Rimini, L’Aquila, Chieti, Lecce, Foggia, Campobasso +23°C a Venezia, Siracusa, Olbia, Alghero, Nuoro

a Venezia, Siracusa, Olbia, Alghero, Nuoro +22°C a Catania, Bari, Pescara, Vipiteno

a Catania, Bari, Pescara, Vipiteno +21°C a Palermo, Brindisi

a Palermo, Brindisi +20°C ad Ancona

ad Ancona +19°C a Messina.

