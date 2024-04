L’esplosiva “cometa del diavolo” al massimo splendore, come vederla prima che scompaia

MeteoWeb

La “cometa del diavolo” sta per mostrarsi al suo massimo splendore. Il 21 aprile, la cometa 12P/Pons-Brooks larga 17 km, nota anche come “Madre dei Draghi“, raggiungerà il suo punto più vicino al Sole, il perielio, durante il quale sarà a circa 232 milioni di km dalla nostra stella. Questa posizione dovrebbe rendere la cometa significativamente più luminosa e più facile da vedere nel cielo occidentale subito dopo il tramonto. Tuttavia, con una magnitudine di circa 5,9, potrebbe non essere visibile a occhio nudo (più bassa è la magnitudine, più luminoso è l’oggetto: per esempio, Sirio brilla con una magnitudine di -1,46): un buon telescopio, una fotocamera o un binocolo sono essenziali.

Quando vedere la cometa del diavolo 12P/Pons-Brooks al suo massimo splendore

Il 21 aprile e alcune notti prima e dopo saranno il momento migliore per vedere la cometa al suo massimo splendore. Gli osservatori nelle latitudini settentrionali potrebbero avere difficoltà a vedere la cometa perché sarà posizionata nel bagliore del tramonto.

“Nonostante il fatto che la cometa dovrebbe essere più luminosa perché è più vicina al Sole, è piuttosto distante da noi,” ha spiegato a Live Science Frank Maloney, professore associato di astronomia e astrofisica all’Università di Villanova in Pennsylvania. “Le comete possono mostrare cambiamenti significativi nella luminosità quando il Sole le riscalda, ma a meno che non accada qualcosa, la cometa sarà visibile solo con binocolo o telescopio“.

Ciò potrebbe cambiare in caso di esplosione, come accaduto per la prima volta nel luglio 2023. Proprio questo evento ha dato vita a un paio di corna demoniache, da qui il soprannome “cometa del diavolo”. Osservazioni recenti hanno mostrato che la cometa non indossa più queste corna, probabilmente perché la roccia spaziale ha perso la “scanalatura” di ghiaccio nel suo nucleo che ha reso possibili le corna.

Le comete sono tipicamente al loro massimo splendore e più facili da vedere quando raggiungono il loro punto più vicino alla Terra. Ciò avverrà a giugno ma, in quel momento, la cometa sarà visibile solo dall’emisfero meridionale.

