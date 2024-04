Maltempo nelle Marche, grandinata ad Ancona nella notte | FOTO

MeteoWeb

Nella scorsa notte, dopo la nevicata sulle zone montane dell’Ascolano e del Maceratese, è stata la pioggia insieme alla grandine a far sentire la sua presenza, in modo piuttosto insistente, intorno alle 3 del mattino. Tra le zone più colpite Ancona, in particolare Torrette: alcune strade sono state coperte da uno strato bianco a causa dei chicchi di grandine, i quali ancora resistono su alcuni prati nonostante diverse ore di sole a metà mattinata. La grandinata è durata oltre mezz’ora. Anche nel Fermano e nel Pesarese si sono registrate pioggia e qualche grandinata durante la notte. Non sono stati segnalati interventi dei vigili del fuoco per danni o allagamenti, anche se sarà necessario verificare la situazione nei campi. Tuttavia, ad Ancona, la grandinata ha causato danni ai fiori nei giardini e ad alcune coltivazioni.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.