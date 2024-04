La Cina sta nascondendo progetti militari segreti nello spazio: lo afferma la NASA

MeteoWeb

Il direttore della NASA, Bill Nelson, ha dichiarato a un comitato per il bilancio degli Stati Uniti che è “imperativo” per gli Stati Uniti arrivare sulla Luna prima dei piani della Cina. “Crediamo che gran parte del loro cosiddetto programma spaziale civile sia un programma militare“, ha detto mercoledì al Comitato per gli stanziamenti della Camera.

I progressi della Cina nello Spazio

“La Cina ha compiuto progressi straordinari, specialmente negli ultimi 10 anni, ma sono molto, molto segreti“, ha detto. L’amministratore della NASA stava fornendo prove durante un’audizione del comitato per approvare la richiesta di bilancio dell’agenzia spaziale statunitense di £20,3 miliardi ($25,4 miliardi) per il 2025.

Gli è stato chiesto dal presidente del comitato Hal Rogers riguardo agli “investimenti molto significativi” della Cina nei loro programmi spaziali e su come la NASA avrebbe mantenuto il suo “vantaggio” sulla Cina. “Siamo in una corsa“, ha risposto Nelson. “L’ultima data che hanno detto che arriveranno [sulla Luna] è il 2030 ma continua ad avanzare. “È nostro dovere arrivarci prima e utilizzare i nostri sforzi di ricerca per scopi pacifici“, ha detto.

Ha poi detto ai membri del comitato che la Cina potrebbe reclamare parti dello spazio esterno come proprio territorio se arrivasse sulla Luna per prima. “La mia preoccupazione sarebbe se la Cina arrivasse prima e dicesse, ‘Questo è il nostro territorio, voi rimanete fuori’. Ovviamente non si vuole interferire l’uno con l’altro ma non dichiarare che tutto questo territorio è improvvisamente vostro“, ha detto.

Gli Accordi di Artemide e la Cina

Ha usato il continuo reclamo della Cina sulle isole Spratly, un arcipelago in disputa nel Mar Cinese Meridionale, come esempio della superpotenza che reclama territori. Gli Accordi di Artemide sono un accordo che richiede che l’attività spaziale sia condotta per scopi pacifici e è stato firmato da più di 40 paesi, tra cui il Regno Unito.

La Cina non ha firmato questi accordi.

“Spero che il programma spaziale cinese si renda conto che lo spazio civile è per usi pacifici ma non abbiamo visto che ciò sia dimostrato“, ha detto Nelson. La Cina ha attualmente 499 satelliti in orbita, secondo l’Agenzia di Intelligence della Difesa degli Stati Uniti. È più del doppio rispetto al suo numero nel 2019. Sta anche sviluppando i suoi palloni spia e missili ipersonici.

“Dobbiamo essere realisti sul fatto che la Cina sta investendo molto denaro [nel suo programma spaziale] e ha molto spazio per crescere“, ha detto Nelson. “La loro scienza è buona, la loro ingegneria è buona e la prova è nel pudding. Ora hanno una stazione spaziale lassù.” La stazione spaziale Tiangong della Cina è permanentemente abitata ed è stata costruita in tre missioni nel 2021 e nel 2022. È stata completata il 5 novembre 2022.

Le missioni lunari di Pechino

Pechino spera di inviare una missione con equipaggio sulla Luna e pianifica di costruire una base sulla superficie lunare. Nell’anno scorso, una navicella spaziale cinese è tornata sulla Terra dopo quasi un anno intero in orbita, passando 276 giorni nello spazio. I media statali hanno dichiarato che la navicella spaziale non abitata è tornata al centro di lancio di Jiuquan nel nord-ovest della Cina come previsto.

È stata lanciata per la prima volta all’inizio di agosto 2022, tuttavia, non sono stati forniti dettagli su quale fosse la navicella spaziale, quali tecnologie sono state testate e quanto fosse alta l’orbita.

