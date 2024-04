La diversità delle api è minacciata dal riscaldamento globale e dall’aridità

MeteoWeb

La diversità delle api nel sud-ovest degli Stati Uniti è minacciata dal riscaldamento e dall’aridità legati al cambiamento del clima, secondo uno studio pubblicato su Nature. Le specie più tolleranti sono proiettate per dominare il paesaggio man mano che aumenta l’aridità. Questa minaccia alla diversità potrebbe avere conseguenze downstream per la salute degli ecosistemi che dipendono dagli impollinatori.

Il declino delle api

Il declino delle popolazioni di impollinatori insetti è ben documentato, con un crescente corpo di prove che implicano il cambiamento climatico come un driver cruciale di queste perdite. Tuttavia, per la maggior parte delle specie di api, ci sono dati insufficienti per comprendere i cambiamenti del clima nelle popolazioni di api e per prevedere le tendenze future.

Melanie Kazenel e colleghi hanno combinato 16 anni di dati sull’abbondanza delle api dal 2002 al 2019 (escludendo il 2016-2017) dal Nuovo Messico con la tolleranza al calore e alla desiccation (essiccazione) determinata sperimentalmente per determinare quanto siano sensibili le popolazioni di api ai cambiamenti climatici in corso. Modelli di sensibilità climatica sono stati quindi utilizzati per prevedere come queste popolazioni reagirebbero in futuro.

L’abbondanza delle api era fortemente correlata all’aridità a livello di popolazione, con il 71% delle popolazioni (che rappresentano 243 specie) sensibili a un cambiamento nell’indice di aridità. Di queste 243 specie sensibili all’aridità, i modelli prevedono che il 10% aumenterà, il 46% diminuirà e il 44% non subirà cambiamenti netti entro il 2100. Prevedono anche che la diversità delle specie all’interno delle comunità di api potrebbe diminuire, con comunità dominate da taxa a grandi dimensioni che sono più tolleranti alle condizioni di siccità. Questi cambiamenti potrebbero avere conseguenze gravi a livello di ecosistema perché la diversità delle specie è un aspetto cruciale dell’impollinazione diffusa e di successo.

Questi risultati suggeriscono che lo stress fisiologico del cambiamento climatico, e specificamente dell’aridità, sarà un fattore cruciale nell’influenzare la forma fisica e l’abbondanza degli impollinatori e dell’ecosistema più ampio, che potrebbero dover essere affrontati negli sforzi di conservazione.

