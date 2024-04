Le montagne sotto assedio del Cambiamento Climatico mettono a rischio la Biodiversità

MeteoWeb

Le montagne contengono alte concentrazioni di specie endemiche e sono rifugi indispensabili per la biodiversità che affronta il cambiamento climatico. La previsione della redistribuzione della biodiversità dipende dall’valutazione se le specie possono seguire gli isoterme in movimento man mano che il clima si riscalda.

Lo studio

Un’analisi globale delle velocità di spostamento degli isoterme lungo i gradienti di elevazione è ostacolata dalla scarsità di stazioni meteorologiche nelle regioni montuose. Nello studio condotto da Wei-Ping Chan, Jonathan Lenoir, Guan-Shuo, Hung-Chi Kuo, I-Ching Chen, Sheng-Feng Shen, viene affrontato questo problema mappando il tasso di variazione della temperatura (LRT) nelle regioni montane a livello globale, sia utilizzando dati satellitari (SLRT) che utilizzando le leggi della termodinamica per tener conto del vapore acqueo (cioè il tasso di variazione adiabatica umida (MALRT)). Dividendo il tasso di riscaldamento superficiale dal 1971 al 2020 sia per l’SLRT che per il MALRT, hano fornito mappe delle velocità di spostamento verticale degli isoterme.

Gli studiosi hanno identificato 17 regioni montane con velocità di spostamento degli isoterme verticali eccezionalmente elevate (superiori a 11,67 m all’anno per l’SLRT; superiori a 8,25 m all’anno per il MALRT), prevalentemente in aree secche ma anche in regioni umide con gradienti di variazione di temperatura superficiali; ad esempio, il nord di Sumatra, gli altopiani brasiliani e il sud dell’Africa. Collegando queste velocità alle velocità di spostamento delle gamme delle specie, hanno riportato casi di tracciamento ravvicinato in montagne con velocità climatiche inferiori.

Tuttavia, molte specie rimangono indietro, suggerendo che le dinamiche di spostamento delle gamme persisterebbero anche se riuscissimo a frenare le traiettorie del cambiamento climatico.

