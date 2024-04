Maltempo Emilia Romagna, grandine e fulmini nella notte a Rimini: strade imbiancate | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo si è abbattuto con violenza nella notte in Emilia Romagna, provocando intense grandinate in particolare a Rimini ma anche nell’entroterra. Un nubifragio con grandine durato un paio d’ore ha colpito la città della riviera e per qualche minuto ha imbiancato alcune strade. Nessun danno particolare, mentre un intervento dei Vigili del Fuoco è stato necessario per un principio di incendio causato molto probabilmente da un fulmine in un autolavaggio a un paio di chilometri dal centro, sulla via Marecchiese.

Diversi gli interventi dei pompieri in provincia per principi di allagamento, ma non c’è stato alcun danno per le persone. Imbiancato dalla grandine il borgo di Sant’Arcangelo di Romagna.

In regione altri interventi dei Vigili del Fuoco legati al maltempo sono stati realizzati in provincia di Forlì-Cesena per rami pericolanti e impianti malfunzionanti a causa di fulmini, mentre nella Bassa Reggiana e a Parma a causare qualche problema è stato il vento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.