Maltempo Lombardia, si apre voragine vicino alla centrale Enel a Luino: rischio blackout | FOTO

Ancora maltempo nel Varesotto. In via Filippo Turati 100, a Luino, all’interno del giardino di una proprietà privata, si è aperta una voragine dove, circa dieci giorni fa, era intervenuto già il Comune per consolidare il terreno che ha ceduto ancora. La situazione è resa ancora più complessa dal fatto che sulla verticale della voragine c’è la stazione della centrale Enel: l’intera zona rischia il blackout. Sul posto stanno intervenendo gli operatori, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia locale, che stanno monitorando la situazione per capire se evacuare l’abitazione.

La zona del Lago Maggiore nel pomeriggio è stata colpita anche da una violenta grandinata.

