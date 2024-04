Maltempo Lombardia, esondazioni e frane in Val Camonica: evacuazioni | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo che si è abbattuto in mattinata sulla Val Camonica, nel Bresciano, ha causato disagi per piccole frane, smottamenti e allagamenti. A Edolo, si registrano l’esondazione di alcuni torrenti e smottamenti. I Vigili del Fuoco sono al lavoro con diverse squadre: evacuate 15 persone residenti in una zona allagata. Chiusa la SP39 che collega Edolo all’Aprica all’altezza di via Primavera e di via Nicolina. Istituita una Unità di Comando locale per il coordinamento dell’intervento.

Inoltre, a causa di una frana è chiusa la strada statale 300 “Del Passo di Gavia” e il traffico è stato deviato per raggiungere Ponte di Legno. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

