Maltempo oggi al Nord Italia, Piemonte e Lombardia alle prese con nubi e piogge

MeteoWeb

Una perturbazione in transito sull’Europa occidentale sta lambendo in queste ore le aree settentrionali nel Paese, con effetti soprattutto al Nord/Ovest. Il maltempo ha interessato finora in particolare Piemonte e Lombardia, con intense piogge notturne. Al momento, dalla mezzanotte si riportano 46 mm in frazione San Marco di Borgomanero (NO), 42 mm a Soriso (NO), 36 mm in frazione Oriano di Sesto Calende (VA) e a Cellio (VC).

Maltempo oggi tra Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia

Questa domenica sarà all’insegna delle nubi tra in Piemonte, Valle d’Aosta e settori Nord e Ovest della Lombardia, dove saranno possibili ancora delle piogge sparse e nevicate oltre 2000 metri sui rilievi alpini. Un primo miglioramento dovrebbe arrivare nel pomeriggio sera. Lunedì è attesa stabilità anche al Nord/Ovest, in attesa, però dell’arrivo di un’altra perturbazione che martedì raggiungerà le regioni più occidentali per poi estendersi a gran parte del Paese tra mercoledì e giovedì.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.