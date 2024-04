Maltempo Trentino, colata di fango invade la SS47 della Valsugana

MeteoWeb

A seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito il Trentino, intorno alla mezzanotte una colata di fango ha invaso la SS47 della Valsugana in direzione Padova. Fortunatamente non si segnalano feriti, ma la circolazione è stata completamente interrotta. Sul posto, presso la galleria dei Crozi, sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Poco, il Servizio gestione strade della Provincia e i geologi, i quali hanno avviato questa mattina le operazioni di sopralluogo tecnico. Attualmente, sono in corso le verifiche riguardanti le pareti rocciose adiacenti alla strada statale. Le conseguenze sul traffico risultano essere significative.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.