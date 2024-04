Maltempo, forte vento in Piemonte: alberi sradicati a Novara

MeteoWeb

Il forte vento che da ore sferza tutto il Piemonte orientale sta creando problemi e disagi sia nelle aree urbane che nelle zone di montagna e sui laghi. A Novara, da alcune ore è chiuso al traffico Viale Roma, una delle strade principali della città, dove un grosso albero è stato sradicato da un parco ed è crollato sulla sede stradale, proprio di fronte alla sede centrale dell’Asl. Chiuso per precauzione anche il “Parco dei bambini”, la più grande area verde attrezzata, dove un albero di grosse dimensioni è stato schiantato dal vento. Raffiche superiori agli 80km/h si registrano su tutto il Verbano Cusio Ossola, sia nelle valli che sui laghi.

Vento molto forte anche sul Biellese. Qui le intense raffiche stanno mettendo a dura prova le operazioni di spegnimento dell’incendio che si è sviluppato questa mattina tra Andrate e l’Alpe Cavanna e che continua con un fronte particolarmente esteso.

