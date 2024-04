Meteo Piemonte: peggioramento da sabato sera, forte maltempo in arrivo

MeteoWeb

“Una vasta area depressionaria presente sul Nord Europa caratterizzerà il tempo sulla nostra regione nella giornata odierna e per tutto il fine settimana, con tempo prevalentemente perturbato a causa di flussi umidi dai quadranti meridionali che si intensificheranno dalla serata di domani, quando sono attese precipitazioni di forte intensità sul Piemonte settentrionale e nelle valli occidentali, che proseguiranno fino a metà giornata di domenica“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “Successivamente è atteso un graduale miglioramento, con precipitazioni generalmente deboli dal primo pomeriggio e nella giornata di lunedì all’interno delle vallate alpine, sostanzialmente assenti o a carattere isolato altrove. La quota neve, dai 1100-1300 m odierni, si porterà oltre i 1500 m all’interno delle vallate alpine nel corso della giornata di domani, in ulteriore rialzo domenica intorno ai 2000 m dal pomeriggio“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è previsto cielo molto nuvoloso al mattino, con nubi in ulteriore aumento nel corso del pomeriggio. Dal primo mattino precipitazioni deboli diffuse lungo l’arco alpino e sul settore nord, sparse altrove. Fenomeni in generale intensificazione dal tardo pomeriggio, più persistenti con picchi localmente forti tra Alpi Lepontine e Alpi Cozie nord e sulle pianure adiacenti. Quota neve al mattino sui 1300-1400 m, in graduale aumento nel pomeriggio fino a 1700-1800 m. Zero termico in aumento fino a 2100-2200 metri. Temperature stazionarie. Venti in montagna meridionali, al mattino deboli in rapida intensificazione dal pomeriggio con rinforzi forti sui rilievi meridionali, in pianura deboli tra est e nordest con qualche rinforzo dalla sera al confine con la Lombardia.

