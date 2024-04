Neve sull’Appennino piacentino: 150 persone senza elettricità per ore

MeteoWeb

Iniziano a registrarsi i primi disagi dovuti alle abbondanti nevicate cadute dalla notte scorsa sull’Appennino piacentino, che hanno fatto scattare l’allerta per pericolo frane e allagamenti. A Groppovisdomo, nel comune di Gropparello, il peso della neve ha provocato il cedimento della struttura che ospita l’Associazione degli Alpini. A San Michele di Morfasso, 150 residenti sono rimasti senza elettricità per alcune ore.

Sono oltre 30 i centimetri di neve caduti sull’Appennino modenese tra ieri ed oggi, in particolare nella zona del Passo Radici a Frassinoro, Montefiorino, Palagano e in tutta l’area del Frignano, così come a Montese e Zocca. A farlo sapere in una nota è la Provincia di Modena, i cui tecnici, insieme ai Vigili del Fuoco, hanno rimosso questa mattina un mezzo pesante intraversato vicino all’abitato di Riccovolto a Frassinoro. Personale dell’ente è stato inoltre impegnato tutta la giornata per rimuovere rami caduti sulle strade, tra Montecreto e Sestola, a Fanano ed in altre zone dell’Appennino. Rete viaria percorribile, ma operazioni di salatura delle strade di montagna pronte ad essere avviate stasera.

Il sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, ha firmato oggi un’ordinanza che, a fronte del brusco calo delle temperature, “autorizza l’accensione degli impianti di riscaldamento sino al 24 aprile compreso“. Analogo provvedimento è stato preso a Bologna, Parma e Rimini.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.