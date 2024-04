La neve primaverile imbianca le cime dell’Appennino umbro-marchigiano

MeteoWeb

Neve insolita per il mese di aprile ha imbiancato le vette più alte dell’Appennino umbro-marchigiano. Questa mattina, Norcia si è svegliata avvolta da un manto bianco che ricopriva le montagne circostanti. La leggera “spolverata” di neve risalta ulteriormente grazie ai raggi del sole che brillano sulla Valnerina e sui monti Sibillini. Dopo giorni segnati da una leggera foschia causata dalla sabbia proveniente dal Sahara, il cielo si è schiarito, anche se qualche nuvola fa ancora capolino. Secondo le previsioni del Centro funzionale della protezione civile dell’Umbria, oggi non sono attese precipitazioni e le temperature sono in aumento. Domani, mercoledì 3 aprile, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.