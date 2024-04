Meteo, neve record in Piemonte: oltre 3 metri a 1900 metri nel Biellese

MeteoWeb

Dopo un febbraio molto caldo e con precipitazioni abbondanti, il mese di marzo 2024 ha fatto registrare record di pioggia e neve in Piemonte. Oltre al record storico degli ultimi 70 anni per quanto riguarda le piogge, Arpa Piemonte segnala anche che il manto nevoso presente sulle Alpi è stato da primato storico per la fine marzo sui settori settentrionale e occidentale e circa di una volta e mezza superiore alla norma climatica sui rilievi meridionali. Arpa cita i valori da record in alta Val Formazza, con la stazione di Pian dei Camosci, nel Verbano, che registra più di 4 metri di spessore di neve al suolo, un valore record per inizio aprile.

Ma anche nel Biellese la situazione è ottima da questo punto di vista. Dopo le abbondanti nevicate di fine marzo-inizio aprile, si registrano ancora più di 3 metri di neve a 1900 metri di quota, come dimostrano le foto a corredo dell’articolo segnalate sul gruppo Telegram “Meteo in Piemonte”. Ai 2300 metri nei versanti esposti a nord si registrano invece quasi 5 metri. Ottime notizie per guardare all’estate con più serenità dal punto di vista delle risorse idriche.

