Pasquetta “africana” nella Sicilia tirrenica: picchi di +34°C e sabbia del Sahara

La Pasquetta sulla Sicilia tirrenica è caratterizzata dagli stessi elementi meteo del giorno di Pasqua: sabbia del Sahara e caldo estivo con picchi addirittura di +32-34°C a causa dell’effetto favonio. Nella foto in alto, possiamo vedere la sabbia del Sahara avvolgere l’aeroporto Punta Raisi di Palermo, creando un cielo lattiginoso che offusca il sole. Le temperature sono praticamente estive sia nel Palermitano che nel Messinese. Attualmente si registrano: +34°C a Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, Furnari, +33°C a Rodì, Sinagra, Calvaruso, +32°C a Gioiosa Marea, Santo Stefano di Camastra, Altavilla Milicia, Monforte San Giorgio, Gualtieri Sicaminò. Ma sono tante le località oltre i +30°C in tutta la Sicilia tirrenica.

Situazione totalmente differente sulla Sicilia ionica, dove si registrano oltre 10°C in meno. Qui, infatti, lo scirocco soffia dal mare e rende l’aria fresca e umida, con sbalzi termici tra i due versanti a causa degli effetti opposti delle correnti sull’orografia del territorio. A Catania, infatti, si registrano appena +21°C, +21°C anche a Giarre, +20°C a Messina, +18°C ad Acireale.

Questa situazione “africana” ha comunque le ore contate. Nel corso del pomeriggio arriverà un forte maestrale e crolleranno le temperature di oltre 15°C in tutta la Sicilia tirrenica: si passerà da condizioni estive a quasi invernali. Il vento spazzerà via anche la sabbia del Sahara, ripristinando condizioni di visibilità ottima e cielo terso con aria limpida.

