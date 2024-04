Perché la Cina si sta dirigendo verso il lato nascosto della Luna che è “sempre al buio”?

MeteoWeb

L’amministratore della NASA Bill Nelson viene deriso per aver suggerito che il lato nascosto della Luna è sempre “oscuro” e non riesce a spiegare perché la Cina sia interessata ad esplorare quella parte della Luna.

La Cina sulla Luna

“Cosa pensi che stiano cercando di ottenere i cinesi, sul lato posteriore della Luna?” Il rappresentante David Trone (D-MD) ha chiesto a Nelson durante un’audizione del Congresso la scorsa settimana. “Avranno un lander sul lato nascosto della Luna, che è il lato sempre buio. Uh, non abbiamo intenzione di andarci“, ha detto. Trone ha proseguito chiedendo: “E perché no? Qual è il vantaggio di farlo?”

“Non sappiamo cosa c’è sul lato posteriore della Luna, quindi, sarebbe qualcosa che avrebbero scoperto“, ha detto l’amministratore della NASA ai legislatori a Capitol Hill.

“Ma la nostra decisione è che per noi è più vantaggioso andare al Polo Sud della Luna perché è lì che pensiamo che ci sia l’acqua“, ha aggiunto. Il deputato del Maryland ha insistito con Nelson sul motivo per cui la Cina ha scelto di andare sul lato nascosto della Luna.

“Perché pensi che abbiano preso quella decisione? Sono curioso”, ha detto Trone. “Non ne ho idea“, ha detto Nelson.

Il lato nascosto della Luna

Il lato nascosto della Luna non è “sempre al buio” e riceve la luce del sole, ma non è visibile dalla Terra perché la Luna è bloccata in modo mareale sulla Terra.

Il commento di Nelson è avvenuto quando ha testimoniato davanti alla Commissione per gli stanziamenti della Camera sul budget della NASA per l’anno fiscale 2025.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.