La presentatrice della BBC “in lacrime” dopo la svolta senza precedenti per la cura del cancro

MeteoWeb

La presentatrice della BBC Clare Runacres ha rivelato la sua risposta emotiva a una potenziale svolta nella cura del cancro della pelle, confessando di essersi emozionata dopo aver sentito la notizia. Al 52enne è stato diagnosticato un melanoma al secondo stadio a soli 20 anni e, nonostante fosse stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere il tumore, gli è stato detto che non c’erano trattamenti disponibili per impedirne la diffusione.

I vaccini contro il cancro: la possibile cura

Anni dopo, la malattia fece un ritorno indesiderato portando a un ulteriore intervento chirurgico. Dopo aver appreso dei promettenti studi sui vaccini dell’University College London Hospital NHS Foundation Trust (UCLH) che potrebbero potenzialmente aumentare i tassi di sopravvivenza e prevenire il riemergere della condizione, Clare ha ammesso di aver versato lacrime di speranza.

Ha twittato: “Vivere all’ombra del cancro è difficile. Ma giorni come oggi mi danno tanta speranza. Ho letto questo articolo con le lacrime agli occhi. Ho passato così tanto tempo cercando di scongiurare la diffusione del mio cancro, conducendo una campagna silenziosa e una vita attenta, bilanciando dieta, esercizio fisico, sonno e stress, sforzandosi di vivere positivamente.”

Ha espresso i suoi sentiti ringraziamenti: “Mi approccio ogni giorno con gratitudine e con il cuore felice sapendo di essere uno dei fortunati, essendo sopravvissuto così a lungo. Vedere opzioni sempre più promettenti sviluppate per il melanoma è sorprendente. I ricercatori medici e i medici stanno i miei eroi assoluti.”

“Grazie a quelli di voi che si impegnano ogni giorno per rendere questo mondo un posto migliore attraverso il progresso della medicina. Siete un’ancora di salvezza per così tante persone“, ha affermato, come riferisce il Mirror .

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.