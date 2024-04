Previsioni Meteo, Anticiclone sempre più forte: assaggio d’estate nei prossimi giorni

MeteoWeb

Sta arrivando un poderoso Anticiclone sull’Italia nei prossimi giorni. Le temperature aumenteranno considerevolmente, tanto che non è affatto esagerato parlare di primo assaggio d’estate. Nel weekend 6-7 aprile le condizioni meteo saranno ideali per andare al mare la prima volta in stagione. Farà ancor più caldo lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 aprile, nei primi giorni della prossima settimana, in un contesto di cielo completamente sereno in tutto il Paese.

Eppure l’Italia sarà soltanto sfiorata dall’eccezionale anomalia di caldo record che interesserà l’Europa centrale e settentrionale, dove la temperatura raggiungerà record storici mensili: in Francia, Germania, Danimarca, Polonia, Repubblica Ceca, Svezia e Pasi Baltici avremo punte incredibili di oltre +30°C.

L’Anticiclone sarà posizionato proprio sull’Italia con massimi di 1026–1027hPa nel mar Tirreno tra venerdì 5 e sabato 6 aprile, quando anche i venti saranno completamente assenti. Sarà il volto più bello della primavera, anche se questa situazione preoccupa per la siccità che si aggrava al Sud. Dopo il 10 aprile, però, potrebbe tornare il maltempo. Un’eventualità di cui parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.