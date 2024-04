Previsioni Meteo Aosta: il bollettino per domani lunedì 22 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 22 Aprile ad Aosta mostrano condizioni atmosferiche variabili durante la giornata. Al mattino, ci si aspetta cielo coperto con piogge leggere, mentre nel pomeriggio le precipitazioni dovrebbero intensificarsi. Le temperature si manterranno fresche, con valori compresi tra +1,2°C e +8°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura minima di +1,2°C e una copertura nuvolosa del 81%. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 9,3km/h.

Al risveglio, la mattina si presenterà con cielo coperto e una temperatura di +3,4°C. La pioggia leggera inizierà a cadere, con una probabilità del 100%. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica si attesterà a 1014hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non cambieranno significativamente, con piogge leggere e temperature che oscilleranno intorno ai +7,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,8km/h.

In serata, il cielo rimarrà coperto con temperature in diminuzione fino a +2,8°C. La probabilità di piogge leggere sarà del 55%, con un’umidità del 74% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In conclusione, Lunedì 22 Aprile ad Aosta sarà caratterizzato da cielo coperto e piogge leggere per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno fresche, con un leggero aumento nel corso della mattinata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Aprile a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +1.2° perc. -1.7° prob. 28 % 9.3 NO max 12.8 Maestrale 74 % 1018 hPa 3 cielo coperto +1.9° perc. +0.4° prob. 6 % 5.6 ONO max 8.8 Maestrale 71 % 1016 hPa 6 cielo coperto +3.4° perc. +1.8° prob. 10 % 6.4 NO max 7.4 Maestrale 57 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +6° perc. +6° 0.24 mm 3.2 NO max 3.5 Maestrale 55 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +8° perc. +7.4° 0.23 mm 5.3 NNO max 5.5 Maestrale 52 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +7.7° perc. +6.5° 0.38 mm 7.3 NNO max 9.1 Maestrale 54 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +6° perc. +4.8° 0.14 mm 6 NO max 10.3 Maestrale 66 % 1011 hPa 21 cielo coperto +2.8° perc. +0.9° prob. 49 % 6.8 ONO max 8.9 Maestrale 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 20:29

