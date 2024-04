Previsioni Meteo La Spezia: tutti i dettagli per domani giovedì 18 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Aprile a La Spezia mostrano un’instabilità atmosferica che caratterizzerà la giornata. La mattina inizierà con piogge leggere che si protrarranno fino al pomeriggio, con un’alta probabilità di precipitazioni. Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa sarà molto elevata, con cielo coperto nel pomeriggio e nella serata.

Durante la mattina, le piogge leggere saranno accompagnate da una temperatura che si aggira intorno ai +14°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore. Il vento soffierà principalmente da Sud Est con una velocità che varierà tra i 5,7km/h e i 6,5km/h. L’umidità sarà intorno al 62% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Nel pomeriggio, le piogge leggere continueranno a interessare la zona, con una temperatura che si manterrà intorno ai +14°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità provenendo da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 17,9km/h. L’umidità si attesterà intorno al 61% con una pressione atmosferica costante a 1007hPa.

La sera sarà caratterizzata da un cielo coperto e piogge leggere, con una temperatura che si abbasserà fino a +11,7°C. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità che potrà raggiungere i 27,7km/h. L’umidità sarà del 69% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per La Spezia indicano una giornata instabile con piogge leggere e cielo coperto. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di adottare le dovute precauzioni. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Aprile a La Spezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12° perc. +11° prob. 40 % 3.3 NE max 6.2 Grecale 70 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +11.7° perc. +10.8° 0.43 mm 5.5 NO max 12.3 Maestrale 72 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +11.2° perc. +10.4° 0.11 mm 10.2 NNE max 10.8 Grecale 78 % 1006 hPa 9 pioggia leggera +14.2° perc. +13.3° 0.62 mm 5.7 SE max 6.4 Scirocco 62 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +15.1° perc. +14° 0.22 mm 3.3 SSO max 6.9 Libeccio 52 % 1007 hPa 15 pioggia leggera +13.6° perc. +12.6° 0.38 mm 11.8 NNO max 11.6 Maestrale 61 % 1007 hPa 18 cielo coperto +12.6° perc. +11.7° prob. 75 % 13.9 NE max 22.1 Grecale 66 % 1008 hPa 21 cielo coperto +11.5° perc. +10.4° prob. 29 % 24.1 NNE max 40.3 Grecale 66 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 20:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.