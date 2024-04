Previsioni Meteo Lombardia: domani torna il maltempo

MeteoWeb

“Una saccatura atlantica incomincia ad approfondirsi sulla Penisola Iberica, indebolendo il persistente promontorio anticiclonico sul Mediterraneo Centrale, ma favorendo ancora sulla regione correnti calde e stabili da sudovest“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Da domani la saccatura tenderà a traslare verso est e approfondendosi sul Mediterraneo Occidentale, apporterà flussi più umidi ed instabili con precipitazioni diffuse dal pomeriggio o sera. Mercoledì la saccatura tenderà a chiudersi sul Mediterraneo Occidentale e a traslare lentamente verso sud, con flussi ancora instabili e precipitazioni diffuse, specie sulle pianure. Temperature in marcato calo. Da giovedì condizioni più stabili e soleggiate con temperature nuovamente in aumento“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta in mattinata copertura in irregolare aumento a ovest, in progressiva estensione ad est pomeriggio fino a nuvoloso o molto nuvoloso ovunque in serata.

Precipitazioni: in mattinata locali piovaschi sulle zone nordoccidentali, tra pomeriggio e sera precipitazioni in intensificazione ed estensione verso le zone centrali ed orientali, con possibili locali fenomeni temporaleschi. Quota neve generalmente oltre 2500 metri, in calo in serata su Alpi confinali intorno a 2000 metri.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in marcato calo. In pianura minime tra 11 e 13 °C, massime tra 18 e 22 °C, con i valori maggiori ad est.

Zero termico: in progressivo calo fino a circa 2500 metri a fine giornata.

Venti: in pianura deboli orientali, dal pomeriggio a ovest in rotazione da nord o nordovest ed in locale rinforzo; in montagna inizialmente deboli meridionali, in locale rinforzo fino a moderati o localmente forti nel pomeriggio, specie in quota, in serata in rotazione da nord.

Altri fenomeni: in pianura possibili foschie o locali nebbie fino al primo mattino.

