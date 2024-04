Previsioni Meteo, adesso torna l’Anticiclone: Aprile inizia con una settimana tipicamente Primaverile

MeteoWeb

Sono finite le feste di Pasqua e Pasquetta, ed è finita anche l’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha flagellato l’Italia. Al Nord si contano i danni, al Sud cresce la preoccupazione per la siccità che sta interessando Sicilia, Sardegna e alcune zone della Calabria. Non ha piovuto neanche stavolta, e adesso non pioverà a lungo. Almeno per tutta la settimana, ma forse anche di più. Infatti Aprile inizia con un lungo periodo di bel tempo, mostrando il volto più bello della Primavera grazie al ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre.

Già oggi le temperature sono miti in tutto il Paese: al momento abbiamo +23°C a Pescara, +22°C a Ferrara, Ancona, Siracusa, Ragusa, Crotone, Molfetta e Bitonto, +21°C a Palermo, Foggia, Modena, Lecce, Barletta, Termoli, Chieti e Jesi, +20°C a Torino, Bologna, Bari, Catania, Cagliari, Taranto, Reggio Emilia, Alessandria, Rimini, Cesena, Forlì, Cervia, Brindisi e Gallipoli, +19°C a Milano, Verona, Padova, Parma, Asti e Oristano. Ma nei prossimi giorni farà gradualmente sempre più caldo.

L’alta pressione si posizionerà proprio sull’Italia: venerdì 5 aprile raggiungerà i 1026–1027hPa nel mar Tirreno:

Le mappe meteorologiche per i prossimi giorni sono molto interessanti: l’Anticiclone, infatti, richiamerà aria molto calda lungo il suo bordo occidentale. Dal Marocco, il caldo risalirà sulla Spagna e sulla Francia nel weekend, per poi estendersi all’Europa centro/settentrionale la prossima settimana. Parliamo di temperature davvero eccezionali, tipicamente estive e forse anche oltre. E’ probabile che vedremo ancora una volta cadere numerosi record di caldo mensili nel Vecchio Continente.

L’Italia sarà ai margini di questa grande anomalia di caldo. Nel nostro Paese il clima rimarrà mite, gradevole, con temperature primaverili senza eccessi di calore: le massime potranno raggiungere i +25°C nelle zone interne, lontane dal mare.

Farà più caldo da domenica 7 aprile, quando dal Mediterraneo occidentale le masse d’aria più roventi si alzeranno verso Nord raggiungendo i Paesi Baltici. Anche in Italia le temperature cresceranno ulteriormente, su valori molto miti.

L’Anticiclone sarà posizionato proprio sul nostro Paese: questo renderà le giornate ancor più gradevoli, in quanto i venti saranno completamente assenti e quindi avremo un clima eccezionalmente bello.

